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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب العمال البريطاني يُحذّر من الهجوم الإسرائيلي على رفح ويصف النتيجة المحتملة بـ«الكارثية»

زعيم حزب العمال البريطاني
زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر

رداً على التوترات المتصاعدة في المنطقة، أصدر زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، تحذيراً صارخاً ضد الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، مشدداً على العواقب الكارثية التي قد يترتب على مثل هذا الإجراء.

وكما ورد سابقًا، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للجيش بوضع خطة لإخلاء رفح، حيث يبحث حاليًا ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص عن مأوى، قبل إطلاق عملية لاستهداف كتائب حماس في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن مخاوفه العميقة بشأن احتمال شن هجوم عسكري، مكررا المخاوف الدولية بشأن التداعيات الإنسانية المحتملة. والآن، يضم ستارمر صوته إلى جوقة المعارضة، مشدداً على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

وفي بيان نُشر على موقع X، عبر ستارمر عن مخاوفه الجسيمة، قائلاً: "هناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح في رفح، وهي بوابة المساعدات لغزة - أي هجوم إسرائيلي هناك سيكون كارثيًا".

وشدد كذلك على ضرورة وقف العنف المستمر، مؤكدا أن "القتال يجب أن يتوقف الآن. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ويسلط تدخل ستارمر الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة لتهدئة الوضع والبحث عن حلول دبلوماسية للصراع.

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