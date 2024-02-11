محمد عبد المنصف: مصطفى شوبير أفضل من والده في حراسة المرمى

نقل الإعلامي محمد فاروق، تصريحات عن محمد عبد المنصف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مع الإعلامي خالد الغندور.

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد عبد المنصف: الحضري حارس مصنوع مثل شوبير الأب، ومصطفى شوبير موهوب وأفضل من والده، ومحمد الشناوي سيعتزل قبل الأربعين بسبب تكرار الإصابات".

وأشار إلي أن الحراس المصنوعين، يستمرون في الأغلب بشكل أطول من الذين يتمتعون بالموهبة، ولكن في حالة الشناوي، وبسبب ما يتعرض له من إصابات في العضلة الضامة والخلفية؛ أتوقع أنه لن يتجاوز الـ3 سنوات في الملاعب، ويعلن اعتزاله قبل بلوغه سن الأربعين.

وأكمل: “الحراس المصنوعين ليس شيئا سيئا، وهناك نجوم وأسماء كبيرة مثل حالة الشناوي، ومثل عصام الحضري وأحمد شوبير، وعلى العكس، هناك موهوبين بالفطرة مثل ثابت البطل وعادل المأمور”.