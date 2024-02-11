مليار شخص .. مارك لوجران لصدى البلد: مهمتنا تحدى الظلم الاجتماعى

أكد مارك لوجران رئيس مجموعة شركة اندرايف العالمية أن مهمة الشركة هي تحدي الظلم الاجتماعي.

قال فى تصريحات خاصة وحصرية لصدى البلد على هامش زيارته للقاهرة: نريد أن نتأكد من أنه بحلول عام 2030 سيكون لـنا تأثير إيجابي على حياة مليار شخص في العالم.

وقال فى حوار مع صدى البلد: اعتبارًا من سبتمبر 2023، اخذنا خطوات نحو تبني السيارات الكهربائية كعنصر أساسي في خدماتها المستقبلية، مما يضع نفسها كقوة رائدة في مجال النقل المستدام في عام 2023.

وفيما يلي نص الحوار :

* ما هي رؤيتكم في مجال النقل الذكي وكيف تهدف الشركة إلى تحقيق هذه الرؤية خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية ؟

سوق النقل الذكي في العالم أجمع بات غير عادلاً بسبب نسبة رسوم الخدمة العالية التي تحصل عليها الشركات من الرحلات والتي تعتمد في تسعيرها على خوارزميات غير مفهومة لذلك حان الوقت لتغيير الواقع لذلك نحن نقدم خدمة تتميز بالعدالة والشفافية بالحصول على أقل رسوم خدمة في العالم، ونموذج العمل الذي نعمل به كان مناسباً للأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم الان اصبح بأمكان المستخدمين طلب خدمات النقل الذكي والسفر والشحن وغيرها من خلال السعر المناسب لهم والمتفق عليه مع السائق.

* ما هي التقنيات الذكية المبتكرة التي تستخدمها في تحسين قطاع النقل؟ وما هي الفوائد التي تقدمها هذه التقنيات للمجتمع والعملاء؟

نموذج العمل الخاص بنا : الشيء الأكثر أهمية ليس التكنولوجيا لكن نموذج العمل الذي ابتكارنا للسائق والراكب لأننا قد منحناهم الفرصة للتفاوض على أسعار الرحلات والخدمات ولكن باقي التطبيقات لا توفر مثل هذه الفرص للتفاوض على الأسعار أو اختيار الراكب أو تحديد سعر الرحلة، كما ان لدينا نظام تقييمات يتيح للمستخدمين التقييم ومراجعة التعليقات الخاصة بـ السائقين والتي تزيد من الثقة لدى المستخدمين تجاه التطبيق.

* كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تحسن كفاءة وسلامة واستدامة وسائل النقل؟ وما هي الحلول التي تقدمونها لتحقيق هذه الأهداف؟

الحياة باتت مختلفة في القرن الحادي والعشرين مختلفة عن القرن العشرين بنسبة 100% لأن التكنولوجيا غيرت من حياة الإنسان وجعلتها أكثر سهولة الآن باتت المكالمات ،تحديد الموقع الجغرافي، مراجعات المستخدمين، والخرائط عبر الإنترنت من خلال دمج أحدث التقنيات في تطبيقنا، نسعى إلى جعل الحياة أسهل وأفضل وأكثر أمانًا للأشخاص في كل المدن التي نعمل بها.

* ما هي التحديات التي تواجه مجال النقل الذكي؟ وكيف تتعامل الشركة مع هذه التحديات وتسعى للتغلب عليها؟

بالطبع نواجه العديد من التحديات على سبيل المثال ارتفاع اسعار البنزين، لكننا نتخطى هذا التحدث بـ نموذج العمل الخاص بنا المعتمد على ان المستخدم والسائق هما من يتفقان على سعر الرحلة فيما بينهما لذلك تسعير رحلاتنا ليس مرتبط بارتفاع أسعار البنزين.

الأمان: نسعى طوال الوقت لتوفير معايير الأمان للمستخدمين عبر التطبيق لأنها واحدة من أهم المعايير لتطبيقات النقل الذكي

البنية التحتية : يتطلب النقل الذكي بنية تحتية متقدمة تشمل شبكات الاتصالات والأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية،نحن بالطبع نأخذ ذلك في الاعتبار عند البحث عن مواقع جديدة للتوسع.

* كيف يمكن للنقل الذكي أن يساهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحامات في المدن؟ وما هو الدور الذي تلعبونه في هذا الصدد؟

ساهم النقل الذكي في تقليل التكدس بالشوارع بالأخص في المدن المزدحمة لأن اصبحت الناس في غالبية الوقت لا يستخدمون سياراتهم لأنهم يضيعون الكثير من الوقت في البحث عن أماكن لـ صف السيارات لكن عند استخدام تطبيقات النقل الذكي لا يحتاج المستخدم الشخص البحث عن مواقف للسيارات، كما أن واحدة من أكثر الخدمات الفعالة لحل مشكلة الازدحام المروري في مصر هي اندرايف موتو ( موتوسكيل) لأنها توفر على على مستخدمينا الكثير من الوقت بسبب سهولة التنقل السريع عبر حركة المرور كما أنها خدمة صديقة للبيئة.

* ما هي استراتيجيتكم لتعزيز التنمية المستدامة من خلال حلول النقل الذكي؟ وكيف تعمل الشركة على تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية في مشاريعها؟

اعتبارًا من سبتمبر 2023، خطت الشركة خطوات كبيرة نحو تبني السيارات الكهربائية كعنصر أساسي في خدماتها المستقبلية، مما يضع نفسها كقوة رائدة في مجال النقل المستدام في عام 2023، وبدأنا في استثمار موارد كبيرة في البحث ودمج السيارات الكهربائية في لائحة السيارات الخاصة بها، مما يمثل علامة فارقة حاسمة في رحلة الشركة نحو إمكانية الوصول إلى وسائل النقل بالسيارات الكهربائية في مناطق مختلفة.

واليوم، نعلن بكل فخر أن نظامنا ليس قادرًا على تمييز وحساب استخدام المركبات الكهربائية في أسطوله فحسب، بل يمكنه أيضًا مراقبة تأثيرها البيئي من خلال حساب الأميال الخالية من الكربون وفي هذا الصدد خطت اندرايف خطوات كبير في دول جنوب آسيا والهند.

* كيف يمكن للنقل الذكي أن يسهم في توفير الوقت والجهد للمسافرين وتحسين تجربة النقل العام؟

عبر تطبيقات النقل الذكي يمكن مستخدم الحفاظ على وقته من خلال امكانية طلب الرحلات والاتفاق على سعر الرحلة مع السائق في بضع دقائق، كما أن الخدمة متاحة 24 ساعة طوال ايام الاسبوع في اي مدينة نتواجد بها واصبحنا الان من الناحية الجغرافية متواجدين في أكثر من 749 مدينة بـ 46 دولة حول العالم وفي مصر متواجدين في أكثر من 25 مدينة. والخدمات لم تتوقف عند هذا الحد بل أطلقنا خدمة الرحلات المريحة التي تتيح للمستخدم طلب سيارة موديل جديد

* ما هي الأمثلة الحالية لمشاريع ناجحة قامتم بها في مجال النقل الذكي؟ وما هي النتائج والتأثير الذي حققته هذه المشاريع؟

وفقاً لـ data.ai أصبح تطبيق النقل الذكي الخاص بنا الأكثر تحميلاً في مصر خلال 2023 وذلك للعام الثاني على التوالي وُصنف كـ ثاني تطبيقات النقل الذكي ورابع تطبيقات السفر تحميلاً في العالم.

واصبحنا التطبيق الأكثر تحميلاً لخدمات نقل الذكي في 13 دولة يصل عدد سكانها الى أكثر من 559 نسمة في كل من المغرب، باكستان وكولومبيا والبيرو وفقًا لموقع data.ai.

* ما هي خططكم للتوسع في مجال النقل الذكي في المستقبل؟ وهل تنوي الشركة التوسع في أسواق جديدة أو تطوير منتجات وخدمات جديدة؟

مهمة الشركة هي تحدي الظلم الاجتماعي. هذه المهمة، نريد أن نتأكد من أنه بحلول عام 2030 سيكون لـ لنا تأثير إيجابي على حياة مليار شخص في العالم. وبالحديث على وجه التحديد عن خدمات نقل الركاب، نريد إنشاء خدمة تسمح للأشخاص بالسفر بسعر عادل، والسائقين الحصول على مقابل عادل مقابل خدماتهم، وفي الوقت نفسه، نريد التأكد من أن هذه الرحلات مريحة وآمنة. وبطبيعة الحال، لن نتوقف عن البحث واختبار الميزات الجديدة، مع التأكد من التزامنا بأعلى المعايير العالمية.

* كيف ترى مستقبل النقل الذكي على المستوى العالمي وما هي دوركم في تشكيل هذا المستقبل؟

التحديات :

المنافسة: يتميز سوق خدمات نقل الذكي بالمنافسة الشديدة، مع دخول منافسين جدد وخدمات سيارات الأجرة التقليدية إلى هذا المجال، نحن بحاجة إلى الابتكار للبقاء في المقدمة.

المشكلات التنظيمية: غالبًا ما تواجه خدمات النقل الذكي تحديات تنظيمية في مناطق مختلفة ويمكن أن تختلف اللوائح بشكل كبير من مكان إلى آخر، وقد يكون التكيف مع هذه اللوائح المحلية معقدًا ومكلفًا.

تنشيط والاحتفاظ بـ السائقين: يمكن أن يشكل الاحتفاظ بالسائقين تحديًا بسبب المخاوف بشأن استقرار الدخل والمزايا والديناميكية المتغيرة بين السائقين والشركات.

الفرص :

التوسع في أسواق جديدة: التوسع في الأسواق الناشئة والمناطق التي لا تزال فيها خدمات نقل الذكي ناشئة.