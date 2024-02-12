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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح في مرصد حلوان

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان، اليوم الإثنين، بحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي، والخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة ومن الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور القاضي إنه سيتم افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووي الشامل) بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل.

وأوضح أنه سيتم أيضا افتتاح اعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية، بحضور 80 متدربا من 46 دولة إفريقية، وبمشاركة خبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل، وبعض الخبراء الأوربيين.

ويستضيف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وانشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد، وذلك في اطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتشمل عددا من المحاور سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومى.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية عن استضافته للدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين (RIC-26) للتفتيش الموقعي (OSI) بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية (CTBTO)، ومن المقرر أن يُعقد هذا الحدث الهام في مقر المعهد بحلوان، القاهرة، في الفترة من 12 إلى 18 فبراير 2024.

وستقدم الدورة نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات، ستخدم الدورة 55 مشاركًا من 42 دولة.

وتهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم ومهارات التفاوض.

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