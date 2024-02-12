عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول زيارة منذ 20 عاما.. الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية لقبرص اليوم

الرئيس الألماني
الرئيس الألماني

يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لجمهورية قبرص تستغرق يومين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس ألماني للدولة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما.

وبحسب بيان المكتب الرئاسي في برلين، فإن شتاينماير يهدف بهذه الزيارة إلى الإعراب عن تقديره للشراكة الوثيقة والموثوقة مع الدولة الجزيرة.

وتأتي زيارة شتاينماير لقبرص بناء على دعوة من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي يعتزم إقامة مراسم استقبال رسمية لنظيره الألماني.

يذكر أن جزيرة قبرص مقسمة إلى جزء يوناني في الجنوب وجزء أصغر، قبرصي-تركي، في الشمال وذلك منذ انقلاب عسكري يوناني وغزو تركي في عام 1974. ولم يتم الاعتراف بشمال قبرص كدولة مستقلة إلا من جانب تركيا فقط. وتخضع المنطقة العازلة بين الشطرين لمراقبة من قبل جنود حفظ سلام أمميين.

وكان الاتحاد الأوروبي ضم قبرص (الجنوبية) في عام 2004 ومع ذلك لا تسري قوانين التكتل ولوائحه إلا في الشطر الجنوبي فقط من الجزيرة رغم أنه يعتبر أن كل الجزيرة هي جزء من أراضيه، نظرا لعدم اعترافه بجمهورية شمال قبرص. وفشلت كل الجهود الدولية العديدة التي تم بذلها حتى الآن لتوحيد شطري الجزيرة.

ويعتزم شتاينماير خلال محادثاته السياسية مع الرئيس خريستودوليدس ورئيسة البرلمان أنيتا ديميتريو التوضيح، أن ألمانيا ترى أنه هناك طرقا للقيام بعملية بناءة من أجل التوصل إلى حل لمسألة التقسيم وأنها على استعداد لدعم هذه العملية.

كانت الحكومة الألمانية قررت مؤخرا دعم قوات حفظ السلام الأممية في قبرص لأول مرة بـ 15 شرطيا ألمانيا سيسهمون مستقبلا في مراقبة المنطقة العازلة البالغ طولها 180 كيلومترا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

السكر يتصدر المشهد وهذه حقيقة اختفاءه من الأسواق وشركات الإنتاج تزف بشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

مع وفد فلسطيني موسع.. أبو مازن يلتقى أمير قطر اليوم

ضحايا أقل ومكاسب أكثر| القصة الكاملة لعصابات الفدية الإلكترونية.. حصدت 1.1 مليار دولار العام الماضي

وجهان لعملة واحدة|غزة كانت آخر ورقة توت ساترة لعورات سياسات واشنطن.. والمخاوف من أمريكا واحدة سواء فاز ترامب أو بايدن

الكويت تستضيف اليوم الملتقى الأول للسياحة الاقتصادية في الوطن العربي

المسمار الأخير في نعش نتنياهو .. الكارثة الاقتصادية تضرب إسرائيل وموديز تعرى الحكومة المتطرفة وتلك عواقب التصنيف الجديد لـ"تل أبيب"

كارثة أودت بحياة 53 ألف إنسان.. رغم مرور عام لا يزال الآلاف يعيشون في الملاجئ بعد زلزال تركيا المدمر| تفاصيل المعاناة كاملة

هدفها قتل الانتماء وتبديد الأمل.. هدم المنازل في غزة جريمة إسرائيلية وأرقام مرعبة عن القطاع| رصد حقوقي وقانوني

أسعار النفط ترتفع تزامنا مع رفض إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار بغزة

ترشيحاتنا

الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية

الأقل دخلا.. هذه شروط الحصول على الدعم النقدي والضمان الاجتماعي

الصحة تطلق أسبوع الحوكمة في الفترة من 18 حتى 22 فبراير الجاري

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 566 عسكريا منذ بداية الحرب بغزة

بعد نقله للمستشفى العسكري.. وزير الدفاع الأمريكي يدخل العناية المركزة

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة الثلج.. قصة كويكب تسبب في تجميد الأرض بالكامل| هل نشهده قريبا

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

إطلالة جديدة مع حسن الرداد.. نرمين الفقي تثير الجدل بسبب ملابسها

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ