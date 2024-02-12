عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على وقع ما يحدث في رفح.. رسائل تحذيرية حاسمة من مصر لتل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

على وقع التوتر في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وجراء عزم إسرائيل على اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجهت مصر رسائل تحذيرية حاسمة إلى تل أبيب، وفي أعقاب القصف الهمجي على رفح مساء أمس، كشفت مصادر رسمية لصحيفة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن القاهرة وجهت رسائل تحذيرية إلى تل أبيب مهددة بمراجعة وخفض العلاقات الدبلوماسية معها، في حال أقدمت على شن عملية عسكرية على رفح.

 

وأشارت إلى أن مصر اتخذت قرارا بخفض الاتصالات بين البلدين، على أن تقتصر على المستوى الأمني فقط بشأن الهدنة وصفقة الأسرى، مع تجميد أي اتصالات بالحكومة الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن هناك غضبا مصريا تجاه تقارير إسرائيلية بشأن موافقة القاهرة على بدء عملية عسكرية في رفح، إلى ذلك، شددت المصادر على أن القاهرة أكدت لإسرائيل أنها لن تسمح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أوضحت أن الجانب المصري أبلغ الإسرائيلي أن مناقشة أي تغيير في وضع محور صلاح الدين مرفوضة نهائياً.

وكانت القاهرة نشرت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرقي سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، كجزء من سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.

كما ألمحت إلى إمكانية تعليق معاهدة السلام الموقعة عام 1979 أو ما يعرف باتفاقية كامب دايفيد، في حال تم اجتياح رفح التي تعج بالمدنيين الفلسطينيين النازحين.

يذكر أن العديد من الدول الغربية وفي طليعتها أميركا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كانت حذرت مرارا وتكرارا  من مهاجمة رفح، لا سيما أن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فرواً إلى تلك المدينة هربا من الحرب والغارات الإسرائيلية في مناطق أخرى، وتكدسوا في مخيمات مترامية الأطراف أو مدارس وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسك بضرورة دخول قوات الجيش إلى تلك المحافظة الجنوبية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وتعهد بتأمين ممرات آمنة للمدنيين قبل ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

موضوعات متعلقة

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

بيان عاجل من الحوثيين بشأن سفينة "ستار أيرس" الأمريكية

حسن نصر الله يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية

انخفاض أسعار النفط العالمية

بسبب سوء الأحوال الجوية.. الإمارات تعلق الدراسة اليوم خوفا على الطلاب

انطلاق منتدى “كاوست” للمستقبل 2024 في نسخته الأولى اليوم بالسعودية

في أول زيارة منذ 20 عاما.. الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية لقبرص اليوم

مع وفد فلسطيني موسع.. أبو مازن يلتقى أمير قطر اليوم

ترشيحاتنا

فرج عامر: فوز كوت ديفوار بيَّن أن الكرة ليست مهارات إنما تنظيمٌ وكفاحٌ

شكري يناقش مع نظيرته السلوڤينية سبل دعم القضية الفلسطينية| صور

مدير شركة أدوية يستولى على عقاقير بـ28 مليون جنيه | تفاصيل

قصص الحب الخالدة في مصر القديمة.. طقوس وتقاليد من التاريخ

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ