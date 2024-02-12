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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| ارتفاع أرباح أدنوك للغاز في الربع الرابع 2023 بـ 24%

أدنوك
أدنوك

 ارتفعت أرباح أدنوك للغاز الإماراتية خلال الربع الرابع من العام 2024 بـ 24% إلى مستويات 1.35 مليار دولار.

وبحسب وكالة أنباء “سي إن بي سي عربية الأخبارية” وسجلت الشركة إيرادات خلال الربع الرابع من العام 2023 بـ 6.3 مليار دولار، بارتفاع بـ 7% عن الربع الرابع من العام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والاقتطاعات للربع الرابع 2023 بـ 15% إلى 2.21 مليار دولار.

أدنوك للغاز في العام 2024 

تراجعت أرباح أدنوك للغاز خلال العام 2024 بـ 2% إلى مستويات 4.72 مليار دولار من 4.79 مليار دولار، وذلك حسب بيان على موقع سوق أبوظبي المالي.

هذا وتراجعت الإيرادات بنسبة 12% خلال العام 2023 إلى 22.7 مليار دولار مقارنة بـ 25.7 مليار دولار في العام 2022.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح للعام بأكمله بـ 3.25 مليار دولار، بعد دفع أرباح نقدية بـ 1.625 مليار دولار للمرحلة الأولى.

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