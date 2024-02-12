إنشاء مرافق حيوية لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

يفتتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووي الشامل)، داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

ويأتي الإفتتاح بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان، اليوم الإثنين، وبحضور لفيف من قيادات وزارتي التعليم العالي، والخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة ومن الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، أن مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، وهو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا، والذي يهدف الي إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

واضاف أن المركز يمثل استفادة كبيرة وحدث هام ولانشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

وقال المعهد، إن مصر قد شارت في مجموعة العمل العلمية التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي للبدء في اعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبناء عليه تم اعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997.

وتابع المعهد: المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والذى يستضيفه المعهد نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.