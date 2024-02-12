لأول مرة.. تدشين كلية لتعليم الفنون في السعودية



دشّنت وزارةُ الثقافة السعودية كليةَ الفنون بجامعة الملك سعود بالرياض، والتي تُعد أول كلية سعودية متخصصة في تعليم الفنون بالمملكة، وذلك من خلال شراكة إستراتيجية مع الجامعة.

وتنطلق الكلية بثلاثة أقسام جديدة، تشمل التصميم، والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وهو ما يمثل بداية لتعاونٍ ثقافيٍّ علميٍّ مستمرٍ بين الوزارة وجامعة الملك سعود، وغيرها من الجامعات الوطنية المرموقة.

الكلية التي تم تدشينها يوم أمس في حفل بهيج أُقيم بمسرح الجامعة، بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ورئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، تضم الكلية مجموعة من الأقسام العلمية الثقافية، وهي: قسم التصميم المعنيّ بتدريس علوم التصميم الغرافيكي، والأزياء، والمجوهرات، وقسم الفنون الأدائية الذي يقدم برامج دراسية في علوم المسرح، والسينما، والموسيقى، وقسم الفنون البصرية الذي يركز على تدريس علوم الطباعة، والرسم، والنحت، والخط العربي.