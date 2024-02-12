عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يكشف حقيقة التطورات العسكرية في أم درمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أعلن مصدر عسكري بالجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن الجيش تصدى لهجوم من قبل قوات الدعم السريع على محيط مجمع السجل المدني القريب من سلاح المهندسين، في ضاحية بانت جنوب مدينة أم درمان.

وفقا لما نشرته صحيفة العربية السعودية، فقد أشار  المصدر العسكري إلى تدمير عدد من المركبات ومقتل عدد من أفراد قوة الدعم السريع، بما فيها قائدها وفرار بقية القوات المهاجمة غرباً.

كذلك، نفى المصدر ما تردد حول وصول قوات الدعم السريع إلى سلاح المهندسين أو السيطرة عليه مؤكداً أن الجيش يواصل عمليات التأمين والتقدم وانفتاحه في مدينة أم درمان.

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أكد خلال تفقده فرقة مشاة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، أمس الأحد، أن القوات المسلحة "تتقدم في كل المحاور وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب"، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما تابع قائلاً إن الجيش "لم ينهزم ولن ينهزم"، معتبرا أن "معركة الدولة" ضد الدعم السريع "معركة كرامة".

ويعيش السودان منذ منتصف أبريل الماضي على وقع حرب دامية بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو.

ولم تفلح كافة المحاولات والمساعي الدولية والإقليمية في دفع الطرفين للتوصل إلى تسوية.

وتسببت المواجهات المستمرة بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. تدشين كلية لتعليم الفنون في السعودية

على وقع ما يحدث في رفح.. رسائل تحذيرية حاسمة من مصر لتل أبيب

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

بيان عاجل من الحوثيين بشأن سفينة "ستار أيرس" الأمريكية

حسن نصر الله يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية

انخفاض أسعار النفط العالمية

بسبب سوء الأحوال الجوية.. الإمارات تعلق الدراسة اليوم خوفا على الطلاب

انطلاق منتدى “كاوست” للمستقبل 2024 في نسخته الأولى اليوم بالسعودية

ترشيحاتنا

مدبولي: الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات وتحمل الصدمات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بث مباشر.. كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام قمة الحكومات في دبي

‏رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. اعرف السبب

النواب يوافق على زيادة فترة قسط التأمينات لـ20 عاما بدلا من 15

محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف- 35 لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا .. شاهد

بعد الهجوم عليها.. شاهد ملابس تاليا ابنة تامر حسني

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ