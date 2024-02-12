العاهل الأردني يصل إلى البيت الأبيض للقاء بايدن

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إلى البيت الأبيض، رفقة زوجته الملكة رانيا، وابنه ولي العهد الأمير الحسين.

وكان في استقبال الملك عبد الله الثاني؛ الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن.

ويعد عاهل الأردن هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يناقش الزعيمان الحرب الدائرة في غزة.

وتأتي زيارة ملك الأردن إلى الولايات المتحدة ضمن جولة دولية تشمل وكندا وفرنسا وألمانيا، لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.