اتفاقية جديدة بين الخارجية السعودية والتحالف الإسلامي.. تفاصيل

شهد مقر وزارة الخارجية السعودي توقيع اتفاقية مقر بين وزارة الخارجية والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وقعها من وزارة الخارجية وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومن جانب التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ يأتي توقيع الاتفاقية تأكيدًا على مبدأ التعاون البناء وتعزيز الجهود المشتركة.

ومن جانبه ؛ فقد أكد اللواء المغيدي أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي يحظى به التحالف الإسلامي من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي التحالف الإسلامي بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستدعم الجهود في تحقيق الأمن والسلم الدوليين،