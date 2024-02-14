رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: حزمة الحماية الاجتماعية تحتاج رقابة على الأسواق

علق الدكتور المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هذه الحزمة أمر جيد وتساعد المواطنين ولكن لابد أن يكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق بجانب آليات لـضبط السوق.

وأوضح "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الحزمة الاجتماعية الاخيرة جيدة وتفاصيلها عديدة وتطبيقات بها تحتاج لإعادة نظر، منوهًا بأنه لابد من متابعة تطبيق الإجراءات على الأرض الواقع والالتزام من قبل الهيئات.

إيهاب منصور: لابد من وجود رقابة شديدة

وشدد الدكتور المهندس إيهاب منصور، على أن هذه الحزمة جيدة ولكن في حال عدم وجود رقابة كبيرة للتنفيذ لن تعود باستفادة كبيرة، مؤكدًا أنه لابد من وجود رقابة شديدة للتأكد من تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية.