الرئيس السيسي يودع نظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر، والتي تم الاتفاق خلالها على ترفيع العلاقة بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يتم تفعيل ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الجاري.

صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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