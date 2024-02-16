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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يعلن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

 

وأضاف الدكتور عصام جميل ، يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به ،كما أن  مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ، وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة الذين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل خلال الفصل الدراسي الأول والامتحانات.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في سبيل رفعة الجامعة والوطن وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثى.

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