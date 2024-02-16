رئيس الوزراء الفلسطيني يصل إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، أديس أبابا لحضور القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي تنعقد خلال اليومين المقبلين.

وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها أن وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، كانت في مقدمة مستقبلي أشتية لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة النظر في مستقبل المنظمة الافريقية وآليات دعم العمل الإفريقي المشترك وتقدم مسار إنشاء المنطقة الافريقية للتبادل التجاري، كما سيتم خلالها إطلاق سنة 2024 سنة للتربية في القارة وذلك تحت عنوان "تربية.. إفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لإفريقيا".

وتأتي القمة الإفريقية في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء، وأبرزها، التطورات في السودان، إلى جانب تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، إلى جانب موقف الاتحاد الإفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.