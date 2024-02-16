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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فودة يفتتح معرض أهلا رمضان في طور سيناء وشرم الشيخ

معرض اهلا رمضان بطور
معرض اهلا رمضان بطور سيناء

يفتتح اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض أهلا رمضان في طور سيناء وشرم الشيخ، غدا السبت، لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وحرصت وزارة التموين على توفير السلع الأساسية وياميش رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن أسعار نفس السلع في الأسواق والمحال التجارية الكبرى.

وتأتي المعارض تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وفي العاصمة طور سيناء تابع مبروك الغمريني رئيس المدينة رافقه أحمد الحضري نائب رئيس المدينة الأعمال النهائية والتجهيزات لافتتاح المعرض الدائم، ومقره سوق بدر الحضري .

وفي مدينة السلام شرم الشيخ تابع اللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، اللمسات الأخيرة لمعرض أهلًا رمضان ومقره السوق التجاري القديم أمام ميدان الساعة.

ونظم المعارض الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ومجلسي مدينة (طور سيناء - شرم الشيخ)؛ من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وقال محمد وحيد، رئيس غرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء نحن حريصون على أن يظهر المعرض بالمظهر الحضاري الذي يلقى رضا المترددين عليه وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين في شراء احتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله على أن يتم أيضا توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء.

وأشار وحيد، إلى أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع التجار منتسبي الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء المشاركين بمعرض “أهلا رمضان” بمدينة طور سيناء وأيضا تجار منتسبي الغرفة التجارية بمدينة شرم الشيخ، وجرى التوجيه بضرورة التنسيق وتجهيز المعرض ومتابعة تسكين العارضين .

كما جرى التشديد على توفير أقصى قدر ممكن من السلع الغذائية وتنوعها بصورة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضراوات والفواكه واللحوم أيضا بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأشار إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

جنوب سيناء فودة معرض اهلا رمضان طور سيناء

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