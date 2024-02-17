عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

78 % زيادة فى صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 2023

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة الاستاذ / عبد الفتاح الجبالى  القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية عام 2023 عن الفترة من 1/1/2023 حتي 31/12/2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 481 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه بنسبة زيادة 78 % خلال نفس الفترة من العام الماضي كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 2.27جنيها مقارنة بمبلغ 1.29 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق . 

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع انشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي وهو ايرادات الاستوديوهات والخدمات الانتاجية والفنية وتسويق الانتاج الفنى حيث ارتفع مجمل ايراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 453 مليون جنيه الى مبلغ 528 مليون جنيه ، وكذلك الايرادات من المصادر المختلفة  مثل ارتفاع صافى ارباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى ارباحها من 34 مليون جنيه إلى 116 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، وارتفاع صافى ارباح مركز الخدمات الاعلامية من 23 مليون جنيه الى 40 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية .

وتوسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال  لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى .

تجدر الإشارة إلي  أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة  مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام , وبنك الاستثمار القومي , وبنكي الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

تريند الشارع اللي وراه ضيعها.. سوزي باعت أبوها وشقيقتها وجسدها بالدولار

ترشيحاتنا

وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

شكري : نقدر مواقف بوريل الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة

صدمة في بيراميدز| مدة غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

وفاة داعية سعودي شهير بعد صراع مع المرض

أصابت النجاسة المكان ولا أعلم موضعه فكيف أصلي؟ دار الإفتاء ترد

جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

مش أول مرة.. مشهد مثير في حفل عمرو دياب بـ المنارة |صور

فيديو

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

شاهد| هدف محمد صلاح في أول مباراة مع ليفربول بعد عودته من الإصابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

اﻟﻤﺰﻳﺪ