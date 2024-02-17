جامعة القاهرة: توقيع بروتوكول مع «إيست لندن» يتوافق مع تطبيق أهداف التعليم العالي

وقعت جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة إيست لندن، لإنشاء درجات علمية مزدوجة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمي للتدريس بجامعة القاهرة الدولية، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة إيست لندن يتوافق مع استراتيجية الجامعة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة للتدريس بالفرع الدولي للجامعة.

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وكان قد أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة إيست لندن يهدف إلى إنشاء وتطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات والتي تلبي احتياجات الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي للمهارات والكفاءات المهنية الوطنية والدولية للطلاب، وهو يُعد حلقة من حلقات التعاون الدولي لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على اتباع سياسة فتح الأبواب والعقول، والتفاعل مع أنظمة تعليمية متنوعة من مختلف حضارات وثقافات العالم نظرًا للمساحات المشتركة من طرق التفكير بين جامعة القاهرة والجامعات العالمية الكبرى.