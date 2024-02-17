انتهاك للبروتوكلات.. رئيس الصومال يتهم الأمن الإثيوبي بمحاولة منع وصوله للقمة الأفريقية

اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، الأمن الإثيوبي بمحاولة منع وصوله إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي تنعقد في أديس أبابا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها القارة السمراء، بما في ذلك الانقلابات والصراعات والأزمات السياسية.

وأدانت جمهورية الصومال، في بيان صادر عنها، المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي عن حضور قمة الاتحاد الأفريقي 2024.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن هذا السلوك يضاف إلى القائمة المتزايدة من التصرفات غير المنتظمة من قبل الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.

كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ندد اليوم السبت، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إثيوبيا، وعلى وجه التحديد توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال.

ووصف الرئيس الصومالي، خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين في أديس أبابا، هذه الخطوة بأنها ضم لأراضي دولة أخرى، وهو ما اعتبره “غير دستوري وغير قانوني وغير مقبول”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

ودعا شيخ محمود خلال كلمته إلى اتخاذ خطوات جماعية لإنشاء آليات فعالة لمعالجة أزمة السلام والأمن الناشئة في جميع أنحاء القارة السمراء.