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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة داعية سعودي شهير بعد صراع مع المرض

صدى البلد

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الشيخ والداعية السعودي الشهير عبد الله السويلم بعد صراع مع المرض.

وكتبت أسرة السويلم على منصة "إكس": "تُوفي الشيخ: عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم -رحمه الله- والصلاة عليه اليوم السبت 7 شعبان 1445هجري، بعد صلاة الظهر في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن بمقبرة الشمال".

ونعى الأقارب والمحبون الشيخ عبد الله السويلم، حيث قال أحدهم معلقا: "رحم الله الشيخ الداعية عبد الله السويلم رحمة واسعة، وجعل ما أصابه رفعة له، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وأضاف آخر: "التقيت به عددا من اللقاءات، فرأيت من تواضعه الجم، ودماثة خلقه، وحرصه على القرب من الله ما أثلج صدري، وأشعرني بأن وراء هذه الصفات قلبا متصلاً بحب الخير -أحسبه كذلك- إنه فضيلة الشيخ عبد الله السويلم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وغفر له وأكرم نزُلَه..عزائي لأولاده وجميع أفراد عائلته ولجماعة المسجد الذي كان لهم فيه إماما صديقا ودودا متواضعا حريصا على مصالحهم، وعزائي لمحبيه وأصدقائه، اللهم تغمده برحمتك، وأسعده بمغفرتك ورضاك عنه يا أرحم الراحمين".

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