شكري: أى عمليات عسكرية شاملة فى غزة تنذر بتداعيات إنسانية كارثية

حذر سامح شكرى وزير الخارجية من أن أى عمليات عسكرية شاملة فى غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، مؤكدا ان مصر تضطلع بدورها وأكثر من اجل الفلسطينيين

وأضاف وزير الخارجية خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، مساء اليوم السبت، قائلا “إننا نوفر كل الدعم الممكن ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”

وتابع وزير الخارجية أننا أكدنا لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية يشكل خطرا على أمننا القومى.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.