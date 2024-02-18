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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية العليا تبدأ امتحان القبول للدبلوم التخصصي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، عن إجراء امتحان القبول للدبلوم التخصصي دفعة يناير 2024 للعام الجامعي 2023 / 2024.

وأوضح عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أنه تقرر أن يكون امتحان القبول للدبلوم التخصصي دفعة يناير 2024 للعام الجامعي 2023 / 2024، اليوم الأحد.

وقالت الدكتورة أميرة شوقي احمد وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إنه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 .

وأضافت وكيل  كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أنه بدأ التقديم لقبول الدفعة الجديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 بداية من 2024/1/16 وحتى 2024/2/10، وتحدد امتحان القبول يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/13.

وجاءت شروط القبول للطلاب المصرين والوافدين لمرحلة الدبلوم المهني للعام الجامعي 2023 / 2024 التالي:

أولا: بالنسبة لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية (المهني والاكاديمي) (GIS)
يقبل القسم دفعة جديدة من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا والتخصصات في الجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس.

ثانيا: بالنسبة للماجستير (نظم المعلومات الجغرافية) (المهني والاكاديمي) (GIS)

• يقبل القسم خريج دبلوم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

• يقبل القسم خريج دبلوم تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الأكاديمي الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

ثالثا: بالنسبة للدبلوم المهني (ادارة الازمات والصراعات) (تطبيقات افريقية وعربية)

• يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

 

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