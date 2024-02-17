الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن ما نقوم به الآن مع تركيا بعيدًا عن الأرقام هو تعاون ثلاثي، مشيرًا إلى أن الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها الـ 5 مليارات دولار، نحو 2.5 مليار دولار من هيئة الاستثمار، والباقي من خلال جهات أخرى.

وأوضح عز، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الشركات التركية مستلزمات إنتاجها تأتي من تركيا ويتم التصنيع بأيادٍ مصرية، وبخامات مصرية، ومكون محلي مصري، ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا.

الميزان التجاري

أشار إلى أنه يجب الاهتمام بالميزان التجاري، ما بين الخامات التي تم استخدامها، والسلع التي تم إنتاجها..

ونوه بأن: "التعاون الثلاثي لا يقتصر على التجارة فقط، ولكن يؤول للخدمات أيضًا، والطرف الثالث في هذا التعاون، هو أي دولة أخرى، فمثلًا تركيا الدولة الثانية عالميًا في المقاولات، فقد بدأت مصر بالربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية مع الشركات التركية؛ للدخول في أسواق دول ثالثة مثل دول أفريقيا".