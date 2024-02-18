بطرق بشعة وأثناء مواعيد غرامية.. جدل واسع لانتشار ظاهرة قـ تل النساء في كينيا.. الأزواج هم الجناة الرئيسيون يليهم الأصدقاء

أصبحت علامات التصنيف على مواقع التواصل الاجتماعي مثل #WeAreNotSafe و#StopKillingWomen و#EndFemicideKE رائجة في كينيا، وهو ما يعكس النقاش الواسع والمكثف حول سلسلة من جرائم القتل التي هزت البلاد، ففي شهر يناير، قُتلت 30 امرأة، وفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة Usikimye الشعبية (وتعني باللغة السواحيلية "لا تصمت")، والتي تتمثل مهمتها في إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل مع جماعات نسوية وحقوقية أخرى، وتأتي تلك الحملات في ظل أن الشرطة الكينية لا تتعقب خدمة جرائم القتل حسب الجـ نس.

وقالت منظمة "Usikimye" وشركاؤها، إنهم تحققوا من حالات مع أقارب المتوفين ونشروا معلومات على الإنترنت، وفي بعض الأحيان يذكرون أسماء النساء ويوضحون كيف يعتقدون أنهن قُتلن: "طعنن" و"ضربوا" و"ضربوا بمطرقة"، وقد حظيت اثنتين من جرائم القتل التي وقعت في شهر يناير باهتمام واسع النطاق لأن المرأتين قُتلتا في مساكن مستأجرة لفترة قصيرة أثناء وجودهما في مواعيد غرامية، وكما هو الحال مع العديد من قضايا يناير، حيث اتسمت جريمتي القتل بالوحشية، وتلك القصة الكاملة لتلك الظاهرة بحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية.

خنق وجروح عميقة

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد كشف محققو الشرطة عن تفاصيل مروعة عن هذه الحالات وغيرها، مشيرين إلى عمليات الخنق والجروح العميقة وقطع الرؤوس والتقطيع وقطع صدور الضحايا، فوفقاً للبيانات التي جمعتها الجماعات الناشطة، قُتلت 30 امرأة في كينيا في يناير، وقد دعت الاحتجاجات العامة الحكومة إلى اتخاذ خطوات للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاكمة مرتكبيه بشكل فعال، ويشتبه نجيري ميجوي، المدير التنفيذي لمنظمة أوسيكيمي، وهي واحدة من المنظمات العديدة التي تقود جهود الإصلاح، في أن العدد الفعلي لجرائم القتل أعلى مما تم التحقق منه أو الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام، وتعتقد أن بعض الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

ووفقاً لستيفن مويتي ، الباحث الثقافي والجنساني في جامعة كينياتا في نيروبي، لا يتم الإبلاغ عن جرائم القتل في بعض الأحيان عندما يكون القاتل المشتبه به هو زوج الضحية، وقد قام مركز بيانات أفريقيا بفحص السجلات المتاحة للنساء اللاتي قُتلن في كينيا بين عامي 2016 و2023، ووجد أنه في ثلثي الحالات، كان الجاني شريكًا كان على علاقة حميمة به حاليًا أو سابقًا؛ وكان الأزواج هم الجناة الرئيسيون، يليهم الأصدقاء.

ويقول مويتي: "في كينيا، تجد أن الزواج مؤسسة خاصة، وستجد أن المرأة يمكن أن تقتل على يد زوجها، وتريد العشيرة حل هذه المشكلة على مستوى الأسرة، وذلك بدلاً من متابعة الأمر في إجراءات قانونية، وهو ما يعني التوجه إلى زعيم ديني أو مجتمعي للحصول على نصيحته بشأن كيفية حل المشكلة، والتي قد تشمل مطالبة الجاني بتعويض أسرة الضحية.

مطالبة بمحاكمة قانونية بتهمة "قتل النساء"

أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين هو جعل "قتل الإناث" تهمة قانونية منفصلة عن جريمة القتل، وكانت تلك إحدى الدعوات التي أطلقت في المسيرات التي عمت البلاد يوم 27 يناير للمطالبة بالتحرك، والتي شارك فيها ما يقدر بنحو 20 ألف كيني، وقد قام موريس تيدبول بينز بالتحقيق فيه باعتباره مؤلف تقرير تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، وتقول تيدبول-بينز، وهي طبيبة متخصصة في علوم الطب الشرعي وحقوق الإنسان: "إن تعريف قتل الإناث واضح ومباشر وبسيط للغاية، إنه قتل النساء والفتيات لأنهن نساء".

ووفقًا للأمم المتحدة: "إن عمليات القتل المرتبطة بالجنس (قتل الإناث/قتل الإناث) هي أكثر مظاهر العنف ضد النساء والفتيات وحشية وتطرفًا، وقد يتم تعريف قتل الإناث على أنه قتل متعمد بدافع مرتبط بنوع الجنس، وقد يكون مدفوعًا بأدوار جنسانية نمطية أو التمييز ضد النساء والفتيات، أو علاقات القوة غير المتكافئة بين النساء والرجال، أو الأعراف الاجتماعية الضارة".

بيان موقع بـ270 مجموعة محلية

وفي كينيا، وقعت أكثر من 270 مجموعة محلية، بما في ذلك المنظمات المجتمعية ومجموعات الدفاع عن الشباب والعيادات القانونية، بيانًا يطالب الحكومة بإدخال قتل الإناث كتهمة قانونية، وأساسهم المنطقي هو أن اتخاذ هذه الخطوة سوف يعترف "بالطبيعة المتميزة والكارهة للنساء" لهذه الجرائم ويؤدي إلى زيادة الوعي بجرائم القتل على أساس الجنس، لا سيما في ضوء المشهد الذي يقولون إنه عرضة لفضح الضحايا.

وتأتي هذه الجهود في كينيا بعد أن قامت 16 دولة على الأقل بسن قوانين تحدد الاتهامات المتعلقة بقتل النساء، فقد كانت كوستاريكا الدولة الأولى، حيث أصدرت قانوناً ضد قتل الإناث في عام 2007 يدعو إلى فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 35 عاماً على مرتكبي جرائم القتل - وهو ما يقرب من ضعف المدة المحتملة لعقوبات السجن في جرائم القتل، إلا أن القانون لا ينطبق إلا على الضحايا الذين يقتلون على يد شريكهم في العلاقة الزوجية.

ووفقًا لبحث نُشر عام 2022 في مجلة مينيسوتا للقانون الدولي، فإن القوانين المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي في كوستاريكا، بما في ذلك قتل الإناث، "يتم تنفيذها بشكل غير صحيح أو لا يتم تنفيذها على الإطلاق"، وتقول بياتريس نايس ، قائدة مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مركز ويلسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة: "إن حقيقة وجود تشريع بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء هي خطوة أولى يجب أن تحدث، لكنه غير كاف، فيجب أن يأتي مصحوبا بتدريب حكومي للقطاع الصحي والقانوني للحصول على أفضل الممارسات حول كيفية منع الجريمة وتقييمها".

وتستمر الاحتجاجات لكن الحكومة صامتة

ومع استمرار الاحتجاجات، فإن المتظاهرين في نيروبي يطالبون الحكومة بتأسيس قتل الإناث كفئة قانونية متميزة من جرائم القتل، وهذه كلها أهداف يدعمها المتظاهرون الكينيون، ويطالب الالتماس المقدم إلى الحكومة بـ 16 نقطة عمل، ويطلب من الحكومة إعلان قتل النساء أزمة وطنية، وتشكيل لجنة للتحقيق في العنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجناة، وضمان إجراء محاكمات سريعة وفعالة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وجاء في البيان: "يجب أن يقدم هذا التشريع تعريفات واضحة للعنف ضد المرأة وقتل الإناث، ويضمن إدراج جرائم العنف ضد المرأة وقتل الإناث في قانون العقوبات الكيني، ويفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم"، فيما لم يرد الرئيس الكيني ويليام روتو بعد على هذا الالتماس أو التعليق على جرائم القتل، حتى مع حثه زملاؤه السياسيون، بما في ذلك إستر باساريس، ممثلة المرأة في مقاطعة نيروبي في البرلمان، على التحدث عن هذه القضية، وقد تواصلت NPR مع المتحدث باسم الرئيس، الذي لم يرد في الوقت المناسب للنشر.