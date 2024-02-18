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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش والوفد المرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتى مباحثات رسمية اليوم الأحد في مقر مجلس النواب الأردني، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي إن الأردن والإمارات تربطهما علاقات وطيدة بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ورحب الصفدي بزيارة صقر غباش والوفد المرافق، ويتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، "وننظر بأهمية إلى هذه الزيارة".

وكان في استقبال الوفد الإماراتي لدى وصوله للأردن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب غازي الذنيبات. 

ويضم الوفد الامارتي: أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أحمد عيـد المنصوري وحشيمـة ياسـر العفاري وسالم راشـد المفتـول وسلطان سالــم الزعابي ومحمد أحمد اليمـاحي وناعمة عبد الله الشرهان ونجلاء علي الشامسي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

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