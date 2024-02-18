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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض دعم كييف «غير أخلاقي»|أول تعليق للرئيس الأمريكي بعد سيطرة روسيا على أفدييفكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في أول تعليق بعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون من "السخيف" و"غير الأخلاقي" رفض دعم كييف عندما تنفد ذخيرة الجيش الأوكراني. 


واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوات الأوكرانية قد تخسر مدنًا أخرى بعد التخلي عن أفدييفكا ما لم يوافق الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لكييف.

وسأل الصحفيون الزعيم الأمريكي عما إذا كان متأكدًا من أن أوكرانيا لن تخسر مدنًا أخرى أيضًا. أجاب بايدن: "لست كذلك. لا أحد يستطيع أن يكون كذلك". وأضاف: "هناك الكثير على المحك".

ووفقا للرئيس الأمريكي، سيكون من "السخيف" و"غير الأخلاقي" رفض دعم كييف عندما تنفد ذخيرة الجيش الأوكراني. وأشار: "سأقاتل من أجل الحصول على الذخيرة التي يحتاجونها".

وقال بايدن أيضًا إنه وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالسعي للحصول على تمويل إضافي.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التحرير الكامل لأفدييفكا من قبل المجموعة القتالية المركزية.

وكانت هذه المدينة القريبة من دونيتسك معقلًا محصنًا رئيسيًا للجيش الأوكراني. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم خلال العملية تحرير مساحة قدرها 31.75 كيلومتراً مربعاً.

وقد تجاوزت خسائر الجانب الأوكراني في معركة أفديفكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1500، وقد أدى سقوط المدينة إلى دفع خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك.

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