عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مذكرة تفاهم بين الهجرة وجامعة القاهرة في مجالات الأنشطة والتدريب وبرامج التوعية

صدى البلد

وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقاعة أحمد لطفي السيد، مذكرة تفاهم مشترك في مجالات الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية.

 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم المشترك تمثل استكمالًا للتعاون مع الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وأساتذتها للمساهمة في حل عدد من المشكلات من خلال البحث العلمي والدراسات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن توفير وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والكوادر والمتخصصين لتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وإعداد الأبحاث العلمية والإحصاءات التي تحتاج إليها الوزارة، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين بالوزارة للحصول على المنح المقدمة من جامعة القاهرة أو الجهات الدولية التي يتم التعامل معها بمجالات الهجرة والتنمية، وتوفير الجامعة للكوادر الشبابية المؤهلة لمشاركة الوزارة في تنفيذ وتنظيم الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.

 

ومن جانبها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب، ضمن رؤية الوزارة واستراتيجيتها  بهدف إتاحة فرص التدريب والتأهيل، مؤكدة أن جامعة القاهرة تعد واحدة من أعرق الجامعات، التي نفخر اليوم بالتعاون معها، لتكون جزءا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الآمنة، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض رؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة.

وثمنت وزيرة الهجرة، جهود الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، باعتباره قيمة وقامة علمية ووطنية، وحرصه على الارتقاء بشباب الجامعة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون مع جامعة القاهرة، التي نفخر جميعا بما تحققه من تقدم في مختلف المؤشرات الدولية، وارتفاع تصنيفها في  المؤشرات العالمية، وقالت:إن علينا التعاون وتكامل الجهود للاستفادة من طاقات الشباب وتوجيهها لما يفيدهم ويفيد المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق وخطة عمل الحكومة المصرية.

وقالت السفيرة سها جندي، إن الوزارة سوف تتيح لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريجيهاالاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها، وتتيح الفرصة لكافة الطلاب ولذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها، مشيرة إلي قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة مع الكلية، والمشاركة في المشروعات البحثية لوحدة بحوث ودراسات الهجرة بالكلية، وإتاحة الفرصة لطلاب الكلية للتدريب الصيفي ضمن البرامج التي توفرها الوزارة، إلي جانب المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تشترك بها الوزارة، وتوفير فرص عمل للمتميزين في البرامج المشتركة حال توافر وظائف خالية وفق الأطر القانونية المقررة.

وأضافت السفيرة سها جندي، أن الوزارة سوف تتعاون مع جامعة القاهرة في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والتي تتم من خلال وحداتها المختلفة، كوحدة بحوث ودراسات الهجرة ووحدة دراسات الشباب، ووحدة التوظيف والتدريب وغيرها، بما يسهم في تمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعريف الطلاب برؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة.

وفي ختام الفعاليات، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث حرصت وزيرة الهجرة على منح رئيس جامعة القاهرة درع الوزارة تقديرا لجهوده ودعم الشباب، كما أهدى د. الخشت درع الجامعة للوزيرة، عرفانا بدورها البارز في دعم المصريين بالخارج والإسهام في إتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة حنان علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير.

جدير بالذكر أن مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قد نظم نسختين من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة IOM، والذي يعد الأول من نوعه سواء على مستوى الجامعات المصرية أو على المستوى الدولي، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التغيرات في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ