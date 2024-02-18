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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: مرافعة شفهية لمصر أمام العدل الدولية21 فبراير حول جرائم إسرائيل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية.

وأوضح ضياء رشوان ، أن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري .

ضياء رشوان مصر محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية شرعية الدولية الهيئة العامة للاستعلامات

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