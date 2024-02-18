رغم السيطرة عليها.. «الكرملين»: استمرار العمليات العسكرية في منطقة أفدييفكا الأوكرانية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأحد، إن العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية في منطقة أفدييفكا مستمرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ازفستيا الروسي، فقد أشار إلى أن الجيش الروسي لا يسمح للعدو بالحصول على موطئ قدم على حدود جديدة.

وقال السكرتير الصحفي: "وحداتنا تعمل على تطوير هجوم، مما يمنع العدو من الحصول على موطئ قدم على خطوط جديدة".

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمع إلى التقارير الأولى من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف بشأن تحرير أفدييفكا يوم السبت 17 فبراير الساعة 4:00. بالفعل في الساعة 11:00، كان القادة العسكريون مرة أخرى في التقرير، والإبلاغ عن الانتهاء الفعلي للعملية.

وأضاف السكرتير الصحفي أنه بعد الظهر، أفيد بأن العملية قد اكتملت وتمت السيطرة على المدينة.