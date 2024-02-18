كما فعلنا ببيت حانون.. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يهدد بإزالة لبنان من الوجود

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس حسن نصر الله بأن مصير لبنان سيكون مثل بيت حانون في قطاع غزة التي تلاشت بعد الحرب.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، سئل جانتس خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أميركا عن حرب محتملة على الحدود الشمالية مع حزب الله، فأجاب أن "نصر الله ينظر إلى غزة ويفهم ما حدث في بيت حانون، والتي لم تعد موجودة بعد الحرب".

وتابع: "نصر الله عليه أن يفهم أن هذا يمكن أن يحدث في أي مكان في لبنان، ونحن لا نريد ذلك، لكن إذا لم يكن هناك خيار، سوف يحدث - وآمل ألا يحدث".