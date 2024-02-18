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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا: على الصين لعب دور في الحفاظ على أمن البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأحد، إن الصين يجب أن تلعب دورا في الحفاظ على أمن البحر الأحمر للتجارة، لأن السفن الصينية معرضة للخطر هناك أيضا، وحثت بكين على التوقف عن مساعدة روسيا لتجنب العقوبات الدولية.

وفي مقابلة، قالت جولي إنها أخبرت وزير الخارجية الصيني وانج يي، في اجتماع ثنائي يوم السبت، أن بكين بحاجة إلى "المساعدة في التأثير على الحوثيين لإبقاء البحر الأحمر مفتوحا".

وصرحت جولي لوكالة "رويترز"، في اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ الأمني: "إنه في مصلحة الصين كمصدر".

وشن الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران، سلسلة من الهجمات في البحر الأحمر على السفن التجارية، بما في ذلك ناقلة النفط M/T Pollux التي قال المسؤولون الأمريكيون إنها أصيبت بصاروخ يوم الجمعة.

وأدت الهجمات، التي يقول الحوثيون إنها تدعم الفلسطينيين في غزة، إلى رفع تكلفة الشحن والتأمين من خلال تعطيل طريق تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا تستخدمه السفن من الصين على نطاق واسع.

وحثت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، الصين على التدخل من خلال إيران لكبح جماح الهجمات.

وأوضحت الوزيرة الكندية أيضا أنها تحدثت مع يي حول التأكد من استمرار العقوبات الغربية ضد روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقالت جولي: "نحن بحاجة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا"؛ مضيفة: "عقوباتنا قوية، ولكن الصين لا يمكن أن تكون الثغرة في نظام العقوبات الخاص بنا".

وتستخدم شركات التكرير الصينية التجار الوسطاء للتعامل مع شحن النفط الخام الروسي وتأمينه لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

وبعد اجتماع السبت مع جولي، تحدث يي عن الحاجة إلى "إعادة بناء الثقة" مع كندا بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية. وتجمدت العلاقات بين الصين وكندا في أواخر عام 2018 عندما احتجزت الشرطة الكندية مسؤولا تنفيذيا صينيا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وبعد فترة وجيزة، اعتقلت بكين كنديين اثنين بتهمة التجسس.

وظلت العلاقات متوترة لمعظم العام الماضي، حيث حقق البرلمان الكندي في التدخل الصيني المزعوم في انتخاباته، وهو ادعاء نفته الصين مرارا وتكرارا.

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