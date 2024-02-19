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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعم إفريقي واسع لترشيح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

صدى البلد

أعرب الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، عن سعادته العميقة بالإجماع الأفريقي الذي حظي به ترشيحه لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 إلى 2029، مشيدا بالدعم الذي يحظى به الترشيح من الدولة المصرية التي يشرف باختيارها له لخوض الانتخابات القادمة للحصول على هذا المنصب الدولي المرموق.


وأكد العناني على أهمية هذا الاعتماد الإفريقى الصادر عن الإتحاد الإفريقي ، ومن قبله الاعتماد العربي الصادر عن جامعة الدول العربية، اللذان يمثلان مسؤلية كبيرة وشرف عظيم.

وأوضح الدكتور خالد العناني أنه يعتزم بذل قصارى جهده خدمة لقضايا التربية والتعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، لتمكين منظمة "اليونسكو" من تحقيق رؤيتها وأهدافه النبيلة في بناء عالم أكثر سلاما وتسامحا وتقدما.

اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني 

وكانت جمهورية مصر العربية، قد رحبت بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الرابعة والأربعين، التي عقدت بأديس أبابا يومي 14 و15 فبراير الجاري، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

واعتبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد- أن هذا الاعتماد يمثل دعما مهما للترشيح المصري، لاسيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضي، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية للمرشح المصري.

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