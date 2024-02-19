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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تنقذ 141 مهاجراً أفريقياً في طريقهم إلى جزر الكناري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت البحرية المغربية، أمس الأحد، إنقاذ 141 مهاجراً أفريقياً على متن زورق كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في العام 2023.

وذكرت البحرية المغربية أن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم  ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من  فبراير الجاري.

ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا باتت مؤخرا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري، في يناير الفائت.

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