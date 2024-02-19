رئيس تعليم الشيوخ: تخصيص 224 مليار جنيه لتطوير سكك حديد مصر

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة إن مصر أقدم ثاني دولة علي المستوي العالمي في وجود السكة الحديد كوسيلة للنقل البري.

وأشار إلى أن السكة الحديد كانت تستحق التطوير والتأهيل وبسرعة من أجل النهوض بها وتقديم خدمة متميزة وهو الأمر الذي استجابت له القيادة السياسية ، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي السكة الحديد علي راس الاولويات وقام بتخصيص أكثر من 224 مليار جنيه لتطوير هذا المرفق الحيوي والهام ، وهو الأمر الذي تم بالفعل كما تم العمل علي التدريب والتأهيل لكافة العاملين بهذا المرفق الهام وبات والمظهر العام الان مشرف للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي بشان منظومة النقل.

وطالب دعبس وزارة النقل بالعمل علي التحول من القطاع العام الي القطاع الخاص وقال ان وزارة التخطيط اكدت علي ان 80 بالمائة من خطة التنمية للدولة ستقوم بها للدولة و20 بالمائة للقطاع الخاص وهذا امر به خلل ولابد من اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لانه سوف يتم التحول من القطاع العام للخاص بعد اعادة التقيم والطرح بالبورصة.

وقال : علي وزارة النقل أن تأتي بشركة عالمية لاجراء التقيم حتي يكون هناك ثقة للمشاركة في الاسهم وفي تلك الشركات ، و يفضل أن يكون التقييم من شركات اجنبية عالمية متخصصة ولها خبرة في هذا الشأن.