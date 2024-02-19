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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب للخطيب : نفتح صفحة جديدة

صدى البلد

قال الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يرحب بمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف رئيس نادي الزمالك:" زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب".

وتابع :" كانت هناك فترة فيها صراعات، ولكن نادي الزمالك يرسي المنافسة الشريفة مع الأهلي وأتمنى أن تظل كذلك، ونتمنى عودة الروح الرياضية ونسيان الفترة السابقة.

وقال حسين لبيب :" الزمالك والأهلي هما قطبا الكرة المصرية والمنافسة بينهما شريفة وندافع عن حقوق نادينا بصورة إيجابية، ونرفض كلمة التحفيل ونترك للجماهير التشجيع بهدوء وأدب لأن الرياضة أخلاق".

وقال رئيس الزمالك:" نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك".

وتابع لبيب قائلاً:" علاقتنا مع كل الأندية وعلى رأسها الأهلي ستظل في حالة جيدة طالما كل مسئول يدافع عن حقوق ناديه دون اتهامات لأي نادٍ أخر".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلاً:" أرحب بكل من تواجد من مسئولي النادي الأهلي وكان ينقصنا تواجد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رحمة الله عليه".

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