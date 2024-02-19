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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أحد أكبر الانتصارات الروسية.. زيلينسكي يلتقي القوات في الخطوط الأمامية

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه زار القطاع الشمالي الشرقي للخطوط الأمامية حيث التقى بالقوات التي تقاتل القوات الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب زيلينسكي  إنه قام بزيارة إلى مركز قيادة اللواء الذي يدافع عن كوبيانسك، وهو هدف للهجوم الروسي المكثف منذ منتصف الخريف.

وتم تحرير المدينة من قبل القوات الأوكرانية في عام 2022 بعد سيطرة القوات الروسية عليها بعد بدء الحرب  الشاملة في 24 فبراير من ذلك العام.

وتقول كييف إن موسكو لم تتخلى عن فكرة استعادة السيطرة على كوبيانسك، التي تقع بالقرب من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خاركيف. وخلال رحلته، ناقش زيلينسكي المعدات وإمدادات الذخيرة في القطاع مع قائد اللواء.

وقال مكتبه إنه سلم أيضا جوائز للمدافعين.

وبعد هجوم مضاد أوكراني غير ناجح في عام 2023، كثفت القوات الروسية هجومها على طول خط المواجهة الشرقي. وقالت أوكرانيا في عطلة نهاية الأسبوع إنها سحبت قواتها من المدينة الشرقية المدمرة أفدييفكا لتجنب محاصرتهم بقوات موسكو.

وكان الاستيلاء على أفدييفكا أكبر انتصار في ساحة المعركة في روسيا منذ استيلاءها على باخموت في مايو 2023.

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