أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة من داخل منزل نجاة الصغيرة.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يواصل صناع مسلسل بدون سابق إنذار تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل ، حيث تدور احداثه في 15 حلقة.

مسلسل بدون سابق انذار من بطولة اسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة.

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل الليلة السعودية المصرية الأولى التى أقيمت أمس بدار الأوبرا المصرية نظمته هيئة الترفيه السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

نشر المستشار تركى آل الشيخ صورة له أثناء زيارته لمنزل الفنانة نجاة الصغيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق تركى آل الشيخ :"في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق ربنا يحفظها".