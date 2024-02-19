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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة من داخل منزل نجاة الصغيرة.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

يواصل صناع مسلسل بدون سابق إنذار تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل ، حيث تدور احداثه في 15 حلقة. 

مسلسل بدون سابق انذار من بطولة اسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة. 

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل الليلة السعودية المصرية الأولى التى أقيمت أمس بدار الأوبرا المصرية نظمته هيئة الترفيه السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

تركى آل الشيخ يعلن عن مفاجأة من داخل منزل نجاة الصغيرة

نشر المستشار تركى آل الشيخ صورة له أثناء زيارته لمنزل الفنانة نجاة الصغيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وعلق تركى آل الشيخ :"في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق ربنا يحفظها".

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