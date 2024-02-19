السجينى ينتقد غياب رئيس سكك حديد مصر عن حضور اجتماع محلية النواب

انتقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، قائلا: "مجلس النواب له هيبته ومكانته، كان على رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن يرسل جواب يعتذر عن الحضور لتواجده في مهمة أخرى".

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة لمسئولي الحكومة، قائلا: "ياريت تاخدوا دورة تثقيفية عن علاقة الحكومة بالبرلمان".

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن الأول: تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالك وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطر على حياة المواطنين، الثاني: بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة عزبة عقل - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالك وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطر على حياة المواطنين.