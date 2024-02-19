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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بإعلام الداخلة تطالب بتكثيف حملات رفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

واصل مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان ، وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار " أسرتك ثروتك ". 

ونظم مركز اعلام الداخلة اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان " الاعلام ودوره في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ودعم مشروعات التنمية" ، بمدرسة موط الثانوية للبنات.

وشارك في الندوة موجه أول الصحافة بإدارة التربية والتعليم بالداخلة محمد عمر، والشيخ محمد بهلول الخطيب والداعية بإدارة أوقاف الداخلة، والدكتورة هدير عصام من وحدة طب الأسرة بالداخلة، وحضرها لفيف من طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها ، وعدد من أولياء الأمور والقيادات التنفيذية بالمركز.

وأوصى الحاضرين في الندوة بضرورة وجود حملات إعلامية مكثفة لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

كان مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد افتتح الندوة، مؤكدا على دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الزيادة غير المحسوبة للسكان وتأثيرها على حياة المواطنين .

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملتها التوعوية التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية من خلال التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتجنب تداعياتها من أجل حياة أفضل.

وأكد موجه أول الصحافة بإدارة التربية والتعليم بالداخلة محمد عمر، على أهمية أن تتبنى وسائل الاعلام المختلفة توجها يهدف الى توعية المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية وتوضيح آثارها المختلفة على حياة المواطنين خصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا وسائل الاعلام الى إبراز الآثار الاقتصادية السلبية للظاهرة التي تبدو في التأثير السلبي على معدلات التنمية لاسيما في ظل عدم التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما ينعكس سلبا على المستويات المعيشية للمواطن.

وقال: تبذل الدولة جهودا مضنية في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد وتحقيق التنمية، ويتعين على وسائل الاعلام إبراز هذه الجهود وتسليط الضوء عليها وفي الوقت ذاته التوعية ببعض المظاهر السلبية التي تقلل من المردود الإيجابي لهذه الجهود وأبرزها الزيادة السكانية.

وأشاد بدور مراكز الاعلام المنتشرة في المحافظات والتابعة للهيئة العامة للاستعلامات ، في مواجهة الزيادة السكانية من خلال التوعية والتثقيف المتواصل شأن قضايا أخرى عديدة تصدى الاعلام الحكومي وفي مقدمته هيئة الاستعلامات لمواجهتها.

ودعا إلى تكثيف الحملات الاعلامية الهادفة الى كشف مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على جهود الدولة التنموية.

وأكد على دور الإعلام بمختلف وسائله التقليدية والحديثة في دعم ومساندة جهود وخطط الدولة التنموية من أجل تعريف المواطن بهذه الجهود وقطع الطريق على الاعلام المعادي الرامي الى التقليل من هذه الجهود.

كما تحدث خلال الندوة عن أسباب الزيادة السكانية ، والنتائج المترتبة على خلل الزيادة السكانية .

واستعرض الشيخ محمد بهلول، في حديثه خلال الندوة، الصحة الإنجابية وتنظيم النسل من الناحية الشرعية، بينما تحدثت الدكتورة هدير عصام الجوانب الطبية للصحة الإنجابية.

وشهدت الندوة تفاعلا واسعا من قبل الحضور مع الموضوع الذي شهد نقاشا وتساؤلات عديدة أبرزت وجود إهتماما بظاهرة الزيادة السكانية.

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