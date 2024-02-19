فريق عمل الفيلم الفرنسي كنز خوفو يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

قام وفد شركة الانتاج الفرنسية Bonne Pioche Cinema Yves Darondeau والمكون من: المخرج Barbara stephani , المنتج - Francois jean pierre , مدير التصوير Gufllaume Schiffman , مساعد المخرج Joseph pauL henry بزيارة مدينة الانتاج الاعلامي ، للتعرف عن قرب علي إمكانياتها العلمية والفنية ، وما تملكه من إستديوهات ومناطق التصوير مفتوحة ، تتميز بالتنوع الكبير في طرزها المعمارية ، التي تناسب كافة أنواع التصوير، وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته في الأونة الاخيرة في إطار التحضير لتصوير الفيلم الفرنسي " كنز خوفو " في مصر خلال العام الجاري الذي تقوم بتنفيذه شركة أفلام مصر العالمية.

رافق الوفد خلال الزيارة فريق عمل لجنة مصر للافلام بالمدينة برئاسة / أحمد سامي مدير عام اللجنة وقاموا بجولة شملت عدد من الاستديوهات ، ومركز إحياء التراث السمعي والبصري ، الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي ، الذي تملكه مصر وحمايته من التلف والقدم ، كما زاروا مركز الدولبي أتموس والذي يعد الاحدث في العالم ، في مجالات تطبيقات تسجيل الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

و توجه الوفد الي مناطق التصوير المفتوحة ، حيث شاهدوا تجهيز الديكورات الجارية حالياً ، إستعداداً لتصوير الاعمال الدرامية من الافلام والمسلسلات.

الجدير بالذكر أن لجنة مصر للافلام بالمدينة ، تعد الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الافلام السينمائية الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقاً لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الانتاج العالمية تنفيذ اعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد ، دون أي معوقات او صعوبات إدارية ، كما تقدم اللجنة أيضاً كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات الانتاجية اللازمة لاطقم شركات الانتاج العالمية التي تقوم بتصوير أعمالها في مصر من إنهاء الاجراءات الجمركية ، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي ، وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناء علي طلب الشركات المنفذة ، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقامت اللجنة خلال العامين الماضيين بالاشراف علي تصوير اكثر من 35 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات( أمريكي – نرويجي – بريطاني – هندي – ألماني – أسترالي ...إلخ ) في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجمهورية مصر العربية.