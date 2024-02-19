بوتين والمعادلة المستحيلة بخوض الحرب وتحقيق الثراء.. CNN تكشف كيف أصبحت روسيا أكثر ثراء بأموال أمريكية ومحلل هندي

تدخل روسيا عامها الثالث من الحرب في أوكرانيا بكمية غير مسبوقة من الأموال النقدية في خزائن الحكومة، مدعومة بمبيعات قياسية من النفط الخام إلى الهند بلغت 37 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لتحليل جديد، والذي خلص إلى أن بعض النفط الخام تم تكريره من قبل روسيا، ثم صدرتها الهند إلى الولايات المتحدة كمنتجات نفطية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

ويأتي هذا التدفق للمدفوعات، الذي يعود بالنفع على موسكو في نهاية المطاف، من زيادة الهند مشترياتها من الخام الروسي بما يزيد عن 13 ضعف الكميات التي كانت عليها قبل الحرب، وذلك وفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وقامت بنشره شبكة سي إن إن الامريكية، وقد ذكر التحليل إن ذلك يعني أن نيودلهي، الشريكة الاستراتيجية للولايات المتحدة، ستتدخل لاستبدال مشتريات الخام من قبل المشترين الغربيين، والتي انخفضت بسبب العقوبات المفروضة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

أموال مشروعة رغم العقوبات

وبحسب الصحيفة الأمريكية، ففي حين أن مبيعات النفط الخام الروسي إلى الهند لا تخضع للعقوبات وهي مشروعة تماما، فإن فحص طرق الشحن من قبل الخبراء يشير إلى أن هذا الحجم الضخم من الشحنات قد يشمل ما يسمى "أسطول الظل" من ناقلات النفط الخام ، الذي أنشأته موسكو خصيصا لمحاولة تهريب النفط الخام، وتمويه مع من يتم التداول وكيف، وتعظيم أرباح الكرملين.

وشهدت شبكة سي إن إن ما يمكن اعتباره جزءًا محتملًا من تلك التجارة المعقدة قبالة ميناء جيثيو اليوناني في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت ناقلتا نفط - إحداهما ضخمة والأخرى أصغر حجمًا - تقفان بجانب بعضهما البعض من أجل النقل من سفينة إلى أخرى، وهو ما يتضمن تمرير النفط الخام بين السفن، بهدف إخفاء مصدره ووجهته النهائية في بعض الأحيان، وكذلك تُظهر صورة القمر الصناعي الملتقطة في 20 مارس ناقلتين تقومان بنقل زيت الوقود الروسي من سفينة إلى أخرى قبالة الساحل الجنوبي لليونان، وتظهر البيانات أن مثل هذه المعاملات ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

والناقلتان لهما تاريخ ملون، وكلاهما انطلق من روسيا قبل أسابيع، إحداهما مملوكة لشركة مقرها الهند متهمة بالتورط في انتهاكات العقوبات، والأخرى كانت مملوكة سابقًا لشخص خاضع لعقوبات أمريكية منفصلة، ​​وفقًا لشركة مراقبة الشحن Pole Star Global.

قانوني ولكنه تكتيك غير مشروع للتهرب من العقوبات

ويقول ديفيد تانينباوم من شركة بول ستار جلوبال: "تتم عمليات النقل (في بعض الأحيان) بشكل قانوني، ولكنها تستخدم أيضًا كتكتيك غير مشروع للتهرب من العقوبات"، وأضاف: "إنك تضيف طبقات متعددة إلى لعبة الصدفة التي تمارسها السفن أثناء محاولتها إرباك السلطات بشأن مصدر هذا النفط ومن يشتريه في نهاية اليوم"، فيما يقول محللون إن العشرات من عمليات النقل المماثلة تحدث كل أسبوع في خليج لاكونيان اليوناني، وهو نقطة طريق ملائمة في الطريق إلى قناة السويس والأسواق الآسيوية.

وفي وقت سابق من شهر فبراير، طرحت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد السفن والشركات المشتبه في أنها تساعد في نقل الخام الروسي في انتهاك للعقوبات الأمريكية، في محاولة لعرقلة عمل أسطول الظل الروسي، وقادت الولايات المتحدة تحالفًا من الدول في أواخر عام 2022 وافق على "سقف للسعر"، وتعهد بعدم شراء الخام الروسي بأكثر من 60 دولارًا للبرميل، كما منعت تلك الدول شركات الشحن وشركات التأمين التابعة لها - وهي الجهات الفاعلة الرئيسية في الشحن العالمي - من تسهيل تجارة الخام الروسي فوق هذا السعر.

هكذا وجد أسطول الظل

ويقول فيكتور كاتونا، رئيس تحليل النفط الخام في شركة الأبحاث التجارية كبلر: "كان الحد الأقصى للسعر هو الدافع الحقيقي لإنشاء أسطول الظل، فكلما طالت سلاسل التوريد، زادت صعوبة فصل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وكلما زادت صعوبة تحديد التكلفة الحقيقية للبرميل الروسي"، والملفت للنظر أن بعض تجارة النفط بين روسيا والهند مفتوحة ومباشرة، فقد قامت شركة Windward، وهي شركة للذكاء الاصطناعي البحري، بتحليل تحركات الشحن العالمية لشبكة CNN واكتشفت 588 رحلة مباشرة لناقلات النفط من روسيا إلى الهند العام الماضي.

ولكن بعض حركة المرور بين البلدين أكثر تعقيدا، كما شهدت شبكة سي إن إن قبالة الساحل اليوناني، قامت شركة Pole Star Global بفحص نفس المسار ووجدت أكثر من 200 رحلة في العام الماضي قامت بها سفن من روسيا قامت بعملية نقل في خليج لاكونيان إلى سفينة أخرى، والتي توجهت إلى الهند، ويقول تاننباوم، من شركة بول ستار جلوبال، إن الشركة "تشتبه" في أن الدافع الرئيسي لعمليات النقل هذه هو التهرب من العقوبات لأن "جميع هذه السفن تقريبًا" لها صلة بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وستخضع للحد الأقصى للسعر.

في طرق معقدة.. 1800 سفينة ظل ونقل 60 مليون برميل

ويقدم آمي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة ويندوارد، تقييماً مماثلاً، حيث قال: "هذا جزء من جهد منهجي ومنهجي روسي لجعل كل شيء أكثر تعقيداً". ووصف الحافز الذي يدفع روسيا وتجار النفط للتحايل على العقوبات بأنه "هائل"، قائلا: "أنت بحاجة حقا إلى سبب لنقل ما يزيد عن 60 مليون برميل في وسط المحيط وتصديرها إلى الهند لأنه من الأسهل بكثير عدم القيام بذلك". للقيام بذلك – الإبحار مباشرة، فقد مكّن أسطول الظل روسيا من إنشاء هيكل شحن موازٍ يمكنه التغلب على التكتيكات المتغيرة وتركيز العقوبات الغربية، مع مئات الناقلات ذات الملكية الغامضة، باستخدام طرق معقدة، وتقدر ويندوارد أن هذا الأسطول نما إلى 1800 سفينة في العام الماضي، ورغم أن التقديرات تقول أن روسيا فقدت عددًا أكبر من الدبابات في القتال في أوكرانيا عما كانت عليه قبل فبراير 2022، إلا أن المحللين يقولون إن روسيا تستطيع مواصلة المجهود الحربي "لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى".

إيرادات بمستوى قياسي.. 320 مليار دولار في عام 2023

وكان التأثير الصافي لمشتريات الهند من النفط الخام هو إضعاف الضغط الذي يشعر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب العقوبات النفطية. وتضخمت الإيرادات الفيدرالية الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 320 مليار دولار في عام 2023 ومن المقرر أن ترتفع أكثر . تم إنفاق ما يقرب من ثلث الأموال على الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وفقًا لبعض المحللين، ولا تزال هناك نسبة أكبر لتمويل الصراع في عام 2024، والأموال الموجودة تحت تصرف الكرملين تضع موسكو في وضع أفضل يسمح لها بتحمل حرب طويلة مقارنة بكييف، التي تناضل من أجل الحفاظ على التدفق النقدي الغربي الذي تشتد الحاجة إليه.

ووفقًا لتحليل البيانات العامة الصادرة عن وزارة المالية الروسية أجراه هوارد شاتز، الاقتصادي في مؤسسة RAND، بلغت الإيرادات والنفقات الفيدرالية الروسية أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2023، ومع ذلك، قال إن موسكو لم تقم بعد بموازنة دفاترها، وهو مؤشر على التكلفة الهائلة للحرب، ولكن أيضًا الضرر الذي لحق بعائدات النفط بسبب العقوبات، وتابع: "على الرغم من القفزة في الإيرادات، وصل عجز الميزانية الفيدرالية إلى ثالث أعلى مستوى له... أكبر فقط في عامي 2022 و2020". وأضاف: "الضرائب على الإنتاج المحلي والواردات مرتفعة وفعالة، مما يعني أنهم يفرضون ضرائب على سكانهم لدفع ثمن هذه الحرب أيضا".

الهند ثعلب في ثوب حمل وديع

وبررت الهند مشترياتها من روسيا كوسيلة لإبقاء الأسعار العالمية منخفضة لأنها لا تتنافس مع الدول الغربية على نفط الشرق الأوسط، وقال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري لشبكة CNBC الأسبوع الماضي: "إذا بدأنا بشراء المزيد من نفط الشرق الأوسط، فإن سعر النفط لن يصل إلى 75 أو 76 دولارًا. وسيكون سعره 150 دولاراً».

وينعكس الدور المعقد الذي تلعبه الهند في تجارة النفط العالمية أيضاً في مصير المنتجات النفطية التي يتحول إليها الخام الروسي، ويتم تكرير بعض النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية في مصافي التكرير على الساحل الغربي للهند، ثم يتم تصديره إلى الولايات المتحدة ودول أخرى وقعت على العقوبات المفروضة على النفط الروسي، ولا تشمل العقوبات المنتجات المكررة خارج روسيا، وهو ما يطلق عليه النقاد "ثغرة المصفاة".

وقدر التحليل الذي أجرته CREA أن الولايات المتحدة كانت أكبر مشتر للمنتجات المكررة من الهند المصنوعة من الخام الروسي العام الماضي، بقيمة 1.3 مليار دولار بين أوائل ديسمبر 2022، عندما تم تطبيق الحد الأقصى للسعر، ونهاية عام 2023. وتستند تقديرات المنظمة على بيانات الشحن والطاقة المتاحة للجمهور.

وترتفع قيمة صادرات المنتجات النفطية بشكل كبير بمجرد إضافة حلفاء الولايات المتحدة الذين يفرضون أيضًا عقوبات على روسيا، وقدرت CREA أن هذه الدول استوردت ما قيمته 9.1 مليار دولار من المنتجات النفطية المصنوعة من الخام الروسي في عام 2023، بزيادة قدرها 44٪ عن العام السابق.

وقد وجدت موسكو وسائل لإثراء نفسها من خلال عمليات التكرير والتصدير هذه أيضاً. وتقع إحدى مصافي التكرير والموانئ الهندية التي تقبل الخام الروسي في فادينار، وتديرها شركة تدعى Nayara Energy، المملوكة بنسبة 49.1% لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، وقدرت CREA أن الولايات المتحدة استوردت ما قيمته 63 مليون دولار من المنتجات النفطية المكررة في فادينار في عام 2023، وأن حوالي نصف الخام المستخدم في المصنع كان روسيًا. وكل ذلك فوق اللوحة تمامًا.