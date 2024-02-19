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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى: حفل ليالي الأبروا المصرية السعودية مبهر

عزة مصطفي
عزة مصطفي

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، حفل ليالي الأبروا المصرية السعودية، مشيرة إلى أن جميع المشاركين في حفل ليالي الأوبرا المصرية السعودية كانوا في غاية السعادة.


وأضافت عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الحفل كان مبهرا، وشيء فوق الوصف لما له من حضور، والحفل كان جميلا بالمطربين والحضور.


وتابعت الإعلامية عزة مصطفى، أن الحفل شهد حضور فنانين كبار ومطربين على أعلى مستوى، وتنظيم الحفل كان راقيا، وكل شيء جاء بدقة كبيرة.


وطالبت عزة مصطفى، من المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بأنه نحتاج التعاون في مجالات مختلفة تتعلق بالثقافة والإبداع.

 

عزة مطصفى المستشار تركي آل شيخ الإعلامية عزة مصطفى آل شيخ المستشار تركي المملكة العربية السعودية تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه فضائية صدى البلد

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