إعلامي شهير يستنكر سلوك جمهور الإسماعيلي في لقاء الزمالك

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على سلوك جمهور الإسماعيلي في لقاء الزمالك أمس.

وكتب عبر حسابه بتطبيق “إكس”: “‏هو فيه حاجة حصلت وانا مشوفتهاش او مأخدتش بالي منها تسببت في كم العصبية والهتافات دي من جماهير الإسماعيلي ؟!”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.