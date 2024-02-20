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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 ضحية.. الصور الأولي لحادث تصادم الطريق الزراعي بالبحيرة

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

حصل موقع "صدي البلد" على الصور الأولية لحادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية الزراعي أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة
حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة، أمام قرية الحجناية التابعة لذات المركز، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر عنه وفاة 6 أشخاص تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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