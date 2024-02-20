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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاجر أحمد تكشف عن دورها في مسلسل المعلم خلال شهر رمضان

صدى البلد

روجت الفنانة هاجر أحمد لمسلسلها الجديد “المعلم” والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشاركت هاجر أحمد البوستر الرسمي للفيلم بصورتها.

 

وعلقت الفنانة:"الست دهب بنت المعلم بشر"، وتفاعل معاها متابعيها بوضع القلوب الحمراء

 

وتشارك الفنانة هاجر أحمد في بطولة فيلم «بلموندو»، امام حسن الرداد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماءإبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

 


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد بموسم عيد الأضحى كان فيلم «عمهم»، من تأليف وسام صبري، وإخراجحسينالمنياوي، بطولة محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.

 

 

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