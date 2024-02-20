نهاية الهجوم على خان يونس.. جيش الاحتلال يسحب آخر لواء احتياط من غزة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأت جيش الاحتلال قد سحب، الأسبوع الماضي، آخر لواء احتياطي من قطاع غزة، اللواء 646، مع اقتراب الجيش من نهاية هجومه في خان يونس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال الأشهر الماضية، عملت قوات لواء المظليين الاحتياطيين لأول مرة في وسط غزة ثم في خان يونس في الجنوب، زاعما أن ذلك أسفر عن مقتل العديد من مقاتلي حماس، وتحديد موقع الأسلحة، وتدمير الأنفاق.

وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكثير من قواته الاحتياطية من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، تاركا الجيش الدائم لمواصلة القتال ضد حماس.

ويقول المسؤولون العسكريون إن جيش الدفاع الإسرائيلي يهدف إلى إطلاق سراح جنود الاحتياط للمساعدة في استعادة الاقتصاد الإسرائيلي ومنحهم استراحة قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى على الأرجح، حيث من المتوقع أن يستمر القتال في غزة طوال العام، وهناك مخاوف من التصعيد في الشمال وسط هجمات يومية من قبل حزب الله.

وفي الوقت نفسه، فإن الهجوم الرئيسي لجيش الدفاع الإسرائيلي في خان يونس على وشك الانتهاء، على الرغم من عدم تحديد تاريخ محدد لنهايته، وفقا للمسؤولين العسكريين.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في المنطقة للوصول إلى العديد من الأهداف الأصغر.