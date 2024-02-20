علي ربيع يروج لفيلمه الجديد بعيد الفطر .. تفاصيل

روج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "عالماشي " وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"





ونشر علي ربيع فيديو وعلق "من كواليس تصوير فيلم عالماشى دعواتكم فيلم عيد الفطر المبارك2024 في كل سينمات مصر والوطن العربي".

https://www.instagram.com/reel/C3kP9ppteCv/?igsh=MWJ4MHJzYmoycnVldA==

قال الفنان علي ربيع إنه يريد أن يشارك بتقديم عمل مسرحي ضمن موسم الرياض .

وأضاف علي ربيع فى تصريحات تليفزيونية: أنه يريد بالفعل تقديم الأعمال المسرحية من موسم الرياض بشرط أن لا يكرر فقرة قد قدمها سابقا فى الأعمال المسرحية الذى قدمها سابقا.

معلقا ، أنا مش بحب أكرر مشهد قدمته قبل كدة ، وأنا قدمت ١٥٠ مسرحية لازم يجيلي فكرة جديدة عشان أروح

وعرض مؤخرا لعلي ربيع مسلسل “ نصي الثاني” ، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أولى مفاجآت المسلسل هي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

