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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي ربيع يروج لفيلمه الجديد بعيد الفطر .. تفاصيل

صدى البلد

روج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "عالماشي " وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"


 

ونشر علي ربيع فيديو وعلق "من كواليس تصوير فيلم عالماشى دعواتكم فيلم عيد الفطر المبارك2024 في كل سينمات مصر والوطن العربي".

https://www.instagram.com/reel/C3kP9ppteCv/?igsh=MWJ4MHJzYmoycnVldA==

قال الفنان علي ربيع إنه يريد أن يشارك بتقديم عمل مسرحي ضمن موسم الرياض .

وأضاف علي ربيع فى تصريحات تليفزيونية: أنه يريد بالفعل تقديم الأعمال المسرحية من موسم الرياض  بشرط أن لا يكرر فقرة قد قدمها سابقا فى الأعمال المسرحية الذى قدمها سابقا. 

معلقا ، أنا مش بحب أكرر مشهد قدمته قبل كدة ، وأنا قدمت ١٥٠ مسرحية لازم يجيلي فكرة جديدة عشان أروح

  وعرض مؤخرا لعلي ربيع مسلسل “ نصي الثاني” ، حيث أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن أولى  مفاجآت المسلسل هي ظهور ميرنا نور الدين كضيفة شرف خلال أول حلقتين بالمسلسل وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.
 

الأعمال المسرحية الفنان على ربيع عيد الفطر المبارك فيلم عيد الفطر موسم الرياض ميرنا نور الدين

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