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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تعيد مهاجرين غير شرعيين إلى النيجر.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء على حسابه على “فيس بوك”، عن ترحيل مهاجرين من دولة النيجر دخلوا إلى الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وتتواصل الجهود في إعادة المهاجرين غير النظامين إلى بلدانهم والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي بإعادة مهاجرين من دولة غانا، وقبلها إعادة المئات من دول (تشاد ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وغامبيا)، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية.

يذكر أن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، كان قد أعلن مؤخرا اعتراض وإعادة ( 74) مهاجرا من البحر إلى ليبيا، في الفترة من (11 إلى 17) فبراير الحالي، إضافة إلى إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى (1004) مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الحالي، وفقا للمنظمة.

كما قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.

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