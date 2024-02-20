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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 3.9 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة في يناير 2024

العقارات في الشارقة
العقارات في الشارقة

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، نموا خلال يناير 2024، إذ بلغ حجم التداولات العقارية في الإمارة 3.9 مليار درهم، وفق نتائج تقرير "حركة التداولات والرهونات العقارية" الشهري الذي تصدره دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد تشكل هذه النتائج، ارتفاعا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم التداول النقدي خلاله 2 مليار درهم فقط، وبالمثل شهد عدد المعاملات المنفذة خلال شهر يناير 2024 زيادة كبيرة مقارنة بعددها في العام الماضي حيث وصل إلى 5,412 معاملة خلال يناير 2024 بينما وصل عددها في شهر يناير من العام الماضي 2,999 معاملة فقط.

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وتبشر هذه النتائج، بسنة مزدهرة مليئة بالإنجازات للقطاع العقاري في الإمارة، التي غدت محط أنظار المستثمرين وقبلة للعارضين والمطورين العقاريين في الدولة والمنطقة والعالم، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة وما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وحزم التسهيلات والحوافز غير المسبوقة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين، إضافة إلى سوق عقاري ديناميكي أثبت قدرته على تقديم كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري وساهم في فتح آفاق أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة والدولة.

وأوضحت إحصائيات الدائرة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال يناير الماضي وصلت إلى 5,412 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 879 معاملة بنسبة 16.3% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 288 معاملة بنسبة 5.3% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 548.1 مليون درهم فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 4,245 معاملة ونسبتها 78.4% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع، في 106 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية؛ وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 358 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 282 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 239 معاملة من إجمالي المعاملات.

وأظهر التقرير، تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 122 معاملة تلتها منطقة مزيرعة بـ 114 معاملة ثم منطقة الخان بـ 61 معاملة ومنطقة حوشي بـ 43 معاملة.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 164.1 مليون درهم، تلتها الصجعة الصناعية بـ 152.5 مليون درهم ثم منطقة الخان بـ 79.2 مليون درهم ثم منطقة الممزر بـ 71.7 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 46 معاملة والتي تصدرت أيضا أعلى منطقة في حجم التداول النقدي بـ 32 مليون درهم.

وفي خورفكان، تصدرت منطقة حي الحراي الصناعية بـ 7 معاملات، فيما جاءت منطقة حي "حياوة 4" كأعلى منطقة بحجم التداول الذي وصل إلى 3.2 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة "الطريف 5" بـ 4 معاملات والتي تصدرت أيضا أعلى منطقة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 1.5 مليون درهم.

اقتصاد الامارات مال واعمال الرهونات العقارية التسجيل العقاري إمارة الشارقة Finance Real Estete

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